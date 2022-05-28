Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Haberler

Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
ANKA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
ANKA / Güncel