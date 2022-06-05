Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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