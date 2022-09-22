Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı. MSB, Suriye'nin kuzeyinde, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklaması şöyle: "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." Kaynak: ANKA / Güncel Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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