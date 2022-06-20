MSB: 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişi yakalandı MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Suriye ile Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişinin yakalandığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Suriye ile Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3'ü Pkk, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ, 2'sinin DEAŞ, 3'ünün de PKK'lı olduğu belirlendi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye PKK Güncel Haberler

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