Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

AA / Sefa Şahin - Güncel

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