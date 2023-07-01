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MSB 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

MSB 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da görevinin başında olarak hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Milli Savunma Bakanlığı Denizcilik 1 Temmuz Güncel Haberler

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