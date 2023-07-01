MSB 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da görevinin başında olarak hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
MSB'nin sosyal medya hesabındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:
"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel