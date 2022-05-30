MSB: 1 asker şehit oldu (2) - Haberler

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MSB: 1 asker şehit oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Piyade Uzman Çavuş Hulusi Akar İslam Şehit Güncel Haberler

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