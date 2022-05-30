MSB: 1 asker şehit oldu - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel