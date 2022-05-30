MSB: 1 asker şehit oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: 1 asker şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
MSB: 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title