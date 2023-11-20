MSB: 1 asker şehit oldu, 10 terörist etkisiz hale getirildi (3)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin daha etkisiz...

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKARA,