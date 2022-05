MS HASTASI VE YAKINLARI İÇİN HAZIRLANAN KİTABIN GELİRLERİ BAĞIŞLANACAK - Haberler

TÜRKİYE Multiple Skleroz (MS) Derneği tarafından, MS hastalığı ile ilgili olarak mevcut tedavi yaklaşımları ve gelecekteki tedavi alternatifleri 'MS İLE YAŞAMAK' adlı kitapta toplandı. MS hastası ve yakınları için hazırlanan kitaptan elde edilen gelir ise, MS Derneği Ankara Şubesi'ne bağışlanacak.

Beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerini etkileyen, çoğunlukla ataklarla seyirli, bağışıklık sisteminin etkilendiği MS hastalığından tüm dünyada çoğunluğu genç yaşta yaklaşık 3,5 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 75 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Türkiye MS Derneği Ankara Şubesi, multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi planlanan bu hastalığın yönetiminde hasta ve hasta yakınlarının doğru kaynaklardan bilgiye ulaşabilmeleri için kitap hazırladı. MS hastalığı ile ilgili olarak mevcut tedavi yaklaşımları ve gelecekteki tedavi alternatifleri 'MS ile Yaşamak' adlı kitapta toplandı.

'AMACIMIZ HASTALARA BİLGİ KÖPRÜSÜ OLABİLMEK'

Kitabın editörü Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Karabudak, MS hastalığına farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınlarının hastalığa dair tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilmesi için Türkiye MS Derneği Ankara Şubesi ve alanında uzman birçok hekim ile birlikte 'MS İLE YAŞAMAK' adlı kitabı hazırladıklarını söyledi. Karabudak, "İnternette çok yanlış bilgiler var. Bu işi bilmeyen kişilerin çeşitli maksatlarla hastalara yanlış iletileri oluyor. O nedenle MS hekimleri olarak asıl ve doğru bilgiyi ulaştırma çabasında olduk. Bu nedenle hastalarımızın her zaman sordukları sorulara cevap olabilecek güzel bir kitap hazırladık. Onların anlayabileceği o anlamda bir kitap oluşturmayı istedik. Bu fikir benim çabamla başlatıldı; ama MS Ankara çalışma grubu arkadaşlarım bana güç verdiler. Hepimiz bir bölümü üstlendik ve paylaştık. Ciddi ve özenli bir eseri ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Amacımız hastalara bilgi köprüsü olabilmek. Sadece hekim olarak tedavi değil, sağlıklı bilgileri de ulaştırmayı önemsiyoruz. Bu kitaptan elde edilen gelir, MS derneğine bağış olarak aktarılacak. Bu sene MS hastalığındaki sloganımız 'Umudun Umudum Olsun, Umutluyuz" dedi.

'BU HASTALIĞA 'PARMAK İZİ' GİBİ DİYORUZ?

Kitabın editörü Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Leventoğlu ise, MS hastalığının beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Bağışıklık sisteminin tutulduğu özellikle ataklarla gidebilen bazen ilerleyici seyredebilen bir hastalıktır. Bu ataklar sırasında hastalar bazen görme kaybı, dengesizlik bazen de bir tarafta güçsüzlük gibi birçok semptomla karşımıza gelebiliyor. Hastalığı oluşturan genetik yatkınlıklar, çevresel faktörler olabilir. Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir çevrede yaşamak bunlar hastalığın önlenmesinde ya da idamesinde önemli faktörleri oluşturuyor. MS hastalığı kişiye göre değişen bir hastalık. Bu hastalığa 'parmak izi' gibi diyoruz. Hastalarımızın doktoruylabirlikte iletişim halinde olmasını özellikle öneriyoruz. Bu süreç içerisinde hastanın durumuna göre ilaç tercihi yapılacaktır. Ülkemizde çok şanslıyız. Birçok ilaca dünyayla birlikte ulaşabiliyoruz? diye konuştu.

'BİRÇOK KONUYU ELE ALDIK'

Prof. Dr. Leventoğlu, hastalara yönelik bir kitap çıkarma fikriyle yola çıktıklarını söyleyerek, "Biz birçok toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda bize çok fazla soru geliyor. Bu sorular her daim hastaların kafasında soru işareti olarak devam ediyor. Biz istedik ki, hastalar bu bilgilere bir kaynak şeklinde ulaşsın. Bize her ne kadar ulaşabilirlerse de ellerinin altında bir başucu kitabı olursa en basit sorunlardan en komplike olana kadar diyelim bir tedavide kullandıkları tedavinin etkisi, yan etkisi yanı sıra 'ürolojik ya da cinsel bir problem veya iş arkadaşlarına, aile bireylerine nasıl bunu açıklayacaklar, nasıl bir tavır sergilemeleri gerekiyor' gibi birçok konuyu ele aldık. Onların diliyle yaklaşmaya çalıştık. Kitapta 56 bölüm var. Yaklaşık 40 civarında hekim katılımcımız var. Herkes gönüllü, bunu çok sevgiyle yapıyor. Önemli olan da bu. Hastalarımızın her aşamalarında yanlarında oluyoruz. Bu süreci birlikte yaşıyoruz. O yüzden bu kitap çok değerli? dedi. (DHA)

