Üye Girişi
Haberler

MS Hastası Eşine 10 Yıldır Özenle Bakıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Necmiye Cici, multipl skleroz (MS) hastalığı bulunan eşinin tüm ihtiyaçlarını 10 yıldır özenle karşılıyor. Hastalığının ilerlemesi sonucu son 10 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Cici'nin tüm ihtiyaçları, 35 yıllık eşi tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Necmiye Cici, multipl skleroz (MS) hastalığı bulunan eşinin tüm ihtiyaçlarını 10 yıldır özenle karşılıyor.

Yeşildere Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Abdullah Cici'ye, 2003 yılında MS hastalığı teşhisi konuldu.

Hastalığının ilerlemesi sonucu son 10 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Cici'nin tüm ihtiyaçları, 35 yıllık eşi tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanıyor.

Necmiye Cici, zaman zaman eşini tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartarak gezdiriyor.

Abdullah Cici, AA muhabirine, MS teşhisi konulduktan sonra başlarda tek bastonla yürüyebildiğini, zamanla çift baston kullanmaya başladığını söyledi.

Son 10 yıldır ise tamamen yatağa bağımlı hale geldiğini anlatan Cici, "Eşim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. O bana Allah'ın bir lütfu." dedi.

Necmiye Cici de yıllardır hayat arkadaşının hastalığıyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kocasının hastalanmadan önce şoförlük yaptığını ancak hastalığı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Cici, "Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Yemeğinden banyosuna, giyinmesinden sporuna kadar her şeyini yaptırıyorum. MS, tedavisi olmayan bir hastalık, bu yüzden moralimizin yerinde olması çok önemli." diye konuştu.

Cici, eşinin egzersiz yapabilmesi için elektrikli bisiklete ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Fizik tedaviye gidiyoruz ama evde de egzersiz yapmamız gerekiyor. Gücüm yettiğince yaptırıyorum ama bir elektrikli bisiklet olsa eşim daha rahat egzersiz yapabilir." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay İlçe Başkanı Emine Haliloğlu ise Cici çiftine ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını söyleyerek, "Bizden önce, hasta yatağı istediler sağladık. Ardından tekerlekli sandalye temin ettik. Onları tanıdığımızda evleri yoktu. Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin yardımlarıyla ev yapıldı. Kızılay olarak biz de sürece destek verdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Multipl Skleroz Tekkeköy Sağlık Güncel samsun

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii
Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait?
title