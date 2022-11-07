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Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa Etti

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Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa Etti

MAPUTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyindeki az gelişmiş bir sahil beldesi olan Macaneta, yabancı ziyaretçiler tarafından daha az biliniyor olabilir ama yakın zamanda tatil beldesinin birkaç cazibe merkezine yeni bir proje eklendi: geri dönüşümlü...

Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa EttiMozambik'in sahil beldesi Macaneta'da geri dönüşümlü cam şişelerle inşa edilmiş bir evin dışı görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua)  

MAPUTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyindeki az gelişmiş bir sahil beldesi olan Macaneta, yabancı ziyaretçiler tarafından daha az biliniyor olabilir ama yakın zamanda tatil beldesinin birkaç cazibe merkezine yeni bir proje eklendi: geri dönüşümlü cam şişelerden yapılmış bir ev.

Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa EttiMozambik'in sahil beldesi Macaneta'da geri dönüşümlü cam şişelerle inşa edilmiş bir evin ek binasındaki duvar ve zemin görülüy.or, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua) 

Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa EttiMozambik'in sahil beldesi Macaneta'da geri dönüşümlü cam şişelerle inşa edilmiş bir evin oturma odası görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua) 

Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa EttiMozambikli çevreci Carlos Serra, Mozambik'in sahil beldesi Macaneta kentinde kamera önünde cam şişe evinin hikayesini ve fikrini anlatıyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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