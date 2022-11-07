Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa Etti

MAPUTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyindeki az gelişmiş bir sahil beldesi olan Macaneta, yabancı ziyaretçiler tarafından daha az biliniyor olabilir ama yakın zamanda tatil beldesinin birkaç cazibe merkezine yeni bir proje eklendi: geri dönüşümlü...

Mozambik'in sahil beldesi Macaneta'da geri dönüşümlü cam şişelerle inşa edilmiş bir evin dışı görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua)

MAPUTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyindeki az gelişmiş bir sahil beldesi olan Macaneta, yabancı ziyaretçiler tarafından daha az biliniyor olabilir ama yakın zamanda tatil beldesinin birkaç cazibe merkezine yeni bir proje eklendi: geri dönüşümlü cam şişelerden yapılmış bir ev.

Mozambik'in sahil beldesi Macaneta'da geri dönüşümlü cam şişelerle inşa edilmiş bir evin ek binasındaki duvar ve zemin görülüy.or, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua)

Mozambik'in sahil beldesi Macaneta'da geri dönüşümlü cam şişelerle inşa edilmiş bir evin oturma odası görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua)

Mozambikli çevreci Carlos Serra, Mozambik'in sahil beldesi Macaneta kentinde kamera önünde cam şişe evinin hikayesini ve fikrini anlatıyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Nie Zuguo/Xinhua)