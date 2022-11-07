Mozambikli Bir Çevreci Geri Dönüşümlü Şişelerden Ev İnşa Etti
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MAPUTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyindeki az gelişmiş bir sahil beldesi olan Macaneta, yabancı ziyaretçiler tarafından daha az biliniyor olabilir ama yakın zamanda tatil beldesinin birkaç cazibe merkezine yeni bir proje eklendi: geri dönüşümlü...
MAPUTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyindeki az gelişmiş bir sahil beldesi olan Macaneta, yabancı ziyaretçiler tarafından daha az biliniyor olabilir ama yakın zamanda tatil beldesinin birkaç cazibe merkezine yeni bir proje eklendi: geri dönüşümlü cam şişelerden yapılmış bir ev.
Kaynak: Xinhua / Güncel