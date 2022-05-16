Mozambik'ten Ensar'us Sunna örgütü üyelerine 'teslim olun' çağrısı

Mozambik Emniyet Genel Müdürü Bernardino Rafael, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde hükümet güçleri ve sivillere yönelik terör saldırıları düzenleyen terör örgütü Ensar'us Sunna üyelerine "teslim olun" çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki habere göre Rafael, bölgenin ileri gelenleriyle düzenlediği toplantıda terör ile mücadele faaliyetlerine değindi.

Rafael, Ensar'us Sunna örgütü üyelerinden silahlarını bırakmaları ve teslim olmalarını istedi.

Teslim olanların topluma kazandırılması için rehabilitasyon programına tabi tutulacağına dikkati çeken Rafael, "Teröristler insanları öldürüyor, evleri yakıyor ve toplumsal zenginliğe zarar veriyor." dedi.

Rafael, örgüt üyelerine yönelik, "Güvenlik güçleri sizi öldürmeyecek. Bundan vazgeçin ve evinize dönün." dedi.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.