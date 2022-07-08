Mozambik'te terör saldırılarından etkilenen 52 okul yeniden açıldı Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen okullardan 52'sinin yeniden açıldığı bildirildi. Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen okullardan 52'sinin yeniden açıldığı bildirildi. Yerel basındaki habere göre, Cabo Delgado'daki terör saldırıları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan yaklaşık 1800 öğretmenden 852'si yeniden göreve başladı. Bölgedeki 52 okulun yeniden açıldığı, 33 bin 800 öğrencinin de derslerine döndüğü belirtildi. 800 binden fazla kişi yerinden oldu Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu. Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı. SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor. AA / Gökhan Kavak - Güncel Mozambik Afrika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mozambik'te terör saldırılarından etkilenen 52 okul yeniden açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.