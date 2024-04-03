Mozambik'te Tehlikeli Tür Köpeklerin Girişi Yasaklandı

Mozambik Ulusal Hayvancılık Geliştirme Müdürlüğü, "tehlikeli tür" olarak kabul edilen köpeklerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Mozambik Haber Ajansına göre Ulusal Hayvancılık Geliştirme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede artan köpek saldırıları ve ısırıklarına bağlı yaralanmalar ile ölümlere dikkat çekildi.

Açıklamada, alınan karar kapsamında "tehlikeli tür" kabul edilen köpeklerin ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi.

Müdürlük tarafından yayınlanan listede, söz konusu türler arasında pitbull ve rottweiler cinsi köpekler de yer aldı.

???????Ordu ve polis gibi kamu hizmeti yapan kurumlar ile engellilere rehberlik hizmeti veren, afetlerde koruma, rehberlik ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan köpekler ise istisna sayıldı.