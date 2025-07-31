Mozambik'te Sivil Katliam: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Mozambik'te çatışmaların yaşandığı Cabo Delgado eyaletinde köye düzenlenen silahlı saldırıda 5 sivilin öldüğü bildirildi.

Eyalet Ordu Şube Komutanı Andre Rafael Mahunguane, silahlı bir grubun, Chiure bölgesindeki Melija köyüne saldırı düzenlediğini, köylüleri toplayarak 5 kişiyi öldürdüklerini aktardı.

Köylülerin silahlı saldırganlardan bazılarını etkisiz hale getirerek kaçtığını belirten Mahunguane, köyün yeni saldırıların ardından terk edildiğini söyledi.

Mahunguane, birkaç gün önce köylülerin gece devriyesi sırasında köylerden birine giden 2 polis memurunu terörist zannederek öldürdüklerini kaydetti.

Bölgede şiddet olayları giderek artıyor

Mozambik, 2017'den bu yana ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri, şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birlikler hükümet güçlerine destek sağlıyor.

Bölgede, 2020'de isyancı bir grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Geçen yıl seçim sonrası protestolarda yaşanan ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.