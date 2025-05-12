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Mozambik'te Kolera Salgını: Can Kaybı 57'ye Yükseldi

Mozambik'te Kolera Salgını: Can Kaybı 57'ye Yükseldi
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Ekim 2024'ten bu yana devam eden kolera salgınında Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Ülkede toplam 3 bin 587 kolera vakası tespit edildi. Salgın özellikle Nampula, Zambezia ve Tete eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Mozambik'te Ekim 2024'ten bu yana devam eden kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mozambik Sağlık Bakanlığı kolera salgınının seyrine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın verilerine göre, ülke genelinde şimdiye kadar toplam 3 bin 587 kolera vakası kaydedilirken, can kaybı sayısı 57 olarak açıklandı

Ülkenin kuzeyinde yer alan Nampula eyaletine bağlı Mogovolas, Angoche, Murrupula ve Larde ile Nampula kentinde toplam 3 bin 188 vaka tespit edildi.

Kolera salgınının 17 Ekim 2024'te başladığını açıklayan Bakanlık, salgının Nampula, Zambezia ve Tete eyaletlerinde etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Bu arada, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Mayıs'ta Mozambik Sağlık Bakanlığına 2,3 milyon doz kolera aşısı teslim etti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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