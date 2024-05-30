Mozambik'te Kayıt Dışı Ağaç Kesimi ve Kereste Kaçakçılığı Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi