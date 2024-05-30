Mozambik'te Kayıt Dışı Ağaç Kesimi ve Kereste Kaçakçılığı Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor
Okyanus kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'in ekonomisi, kayıt dışı ağaç kesimleri ve kereste kaçakçılığı nedeniyle yılda 700 milyon dolar kayba uğruyor. Hükümet, ağaçların kayıt dışı kesilmesini engellemek için çalışmalar yürütürken, ormanların korunmasına yönelik 'Orman Bilgi Sistemi' projesi gelecek yıl faaliyete geçecek.
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'in ekonomisi, kayıt dışı ağaç kesimleri ve kereste kaçakçılığı nedeniyle yılda 700 milyon dolar kayba uğruyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, orman alanlarındaki kayıt dışı ağaç kesimi ve kereste kaçakçılığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.
Kayıt dışı ağaç kesimleri ve kereste kaçakçılığı nedeniyle Mozambik ekonomisi yılda 700 milyon dolar kayba uğruyor.
Hükümet ağaçların kayıt dışı kesilmesini engellemek için çalışmalar yürütürken, ormanların korunmasına yönelik "Orman Bilgi Sistemi" projesi gelecek yıl faaliyete geçecek.
Dünya Bankasına göre kaçak ağaç kesimi ve kereste kaçakçılığı, dünya çapında milyarlarca dolarlık rant oluşturuyor.