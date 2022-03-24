Mozambik'te Ensar'us Sunna operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler

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Mozambik'te Ensar'us Sunna operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Mozambik'te Ensar'us Sunna operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütüne yönelik son üç günde düzenlenen operasyonlarda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütüne yönelik son üç günde düzenlenen operasyonlarda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda son üç günde 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyonlarda çıkan çatışmalarda 4 askerin de hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Hint Okyanusu, Güney Afrika, Mozambik, Afrika, Güncel, Haberler

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