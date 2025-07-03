Mozambik'te Cabo Delgado'da Teröristlere Yönelik Operasyon: 7 Öldürüldü

Mozambik Güvenlik Güçleri, Cabo Delgado eyaletindeki Quiterajo ormanlarında çıkan çatışmalarda 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, resmi kaynaklar, Macomia kentindeki Quiterajo ormanlarında çıkan çatışmalarda 7 teröristin öldüğünü ve birkaç kişinin yaralandığını doğruladı.

Teröristlerin, askeri bir bölgeye saldırmaya hazırlandıkları sırada öldürüldüğü bildirildi.

Bölgede şiddet olayları giderek artıyor

Mozambik, 2017'den bu yana Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birliklerden destek alınıyor.

2020'de isyancı grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Geçen yıl seçim sonrası protestolarda yaşanan ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.