Mozambik'te 12-17 yaş arası gençler Kovid-19'a karşı aşılanacak
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Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanacağı bildirildi.
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Açıklamada, 12-17 yaş arası gençlerin 11 Ekim'den itibaren Kovid-19'a karşı aşılanacağı kaydedildi.
Yürütülen çalışma ile tüm gençlerin aşılanmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.
Mozambik'te bugüne kadar 15,4 milyon kişi Kovid-19 aşısı oldu.
Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel