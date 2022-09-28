Mozambik'te 12-17 yaş arası gençler Kovid-19'a karşı aşılanacak Güncel Haberler Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanacağı bildirildi. Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Açıklamada, 12-17 yaş arası gençlerin 11 Ekim'den itibaren Kovid-19'a karşı aşılanacağı kaydedildi. Yürütülen çalışma ile tüm gençlerin aşılanmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı. Mozambik'te bugüne kadar 15,4 milyon kişi Kovid-19 aşısı oldu. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Mozambik Afrika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mozambik'te 12-17 yaş arası gençler Kovid-19'a karşı aşılanacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.