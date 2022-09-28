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Mozambik'te 12-17 yaş arası gençler Kovid-19'a karşı aşılanacak

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Mozambik'te 12-17 yaş arası gençler Kovid-19'a karşı aşılanacak

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanacağı bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Açıklamada, 12-17 yaş arası gençlerin 11 Ekim'den itibaren Kovid-19'a karşı aşılanacağı kaydedildi.

Yürütülen çalışma ile tüm gençlerin aşılanmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Mozambik'te bugüne kadar 15,4 milyon kişi Kovid-19 aşısı oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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