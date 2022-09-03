Mozambik'te 11 sivil kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel basındaki habere göre, Ensar'us Sunna örgütünün saldırılarıyla gündeme gelen ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde sivillere yönelik yeni bir saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişilerce 1 Eylül'de gerçekleştirilen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda bir kadın da saldırganlar tarafından kaçırıldı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Henüz üstlenenin olmadığı saldırının Ensar'us Sunna örgütü tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Doğal gaz ve değerli maden zengini bölge

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırıları nedeniyle şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek oluyor.