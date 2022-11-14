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Mozambik Sıvılaştırılmış Doğalgaz İhracatına Başladı

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Mozambik Sıvılaştırılmış Doğalgaz İhracatına Başladı

MAPUTO, 14 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Mozambik'in kuzeydoğusundaki Coral South Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (FLNG) platformunun yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklemesi yapan tanker British Sponsor (solda) görülüyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: CNPC Mozambik/Dağıtım Xinhua.

MAPUTO, 14 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Mozambik'in kuzeydoğusundaki Coral South Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (FLNG) platformunun yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklemesi yapan tanker British Sponsor (solda) görülüyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: CNPC Mozambik/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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