Mozambik Sıvılaştırılmış Doğalgaz İhracatına Başladı Güncel Haberler MAPUTO, 14 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Mozambik'in kuzeydoğusundaki Coral South Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (FLNG) platformunun yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklemesi yapan tanker British Sponsor (solda) görülüyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: CNPC Mozambik/Dağıtım Xinhua. MAPUTO, 14 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Mozambik'in kuzeydoğusundaki Coral South Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (FLNG) platformunun yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklemesi yapan tanker British Sponsor (solda) görülüyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: CNPC Mozambik/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Mozambik Güncel Haberler

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