Mozambik, Rus Şirketleri Gaz Üretmeye Davet Etti

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Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Manuela dos Santos Lucas, Rusya'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkesinin Rus petrol ve gaz şirketlerini gaz üretmeye davet ettiğini ve bu sektörü çeşitlendirmek istediklerini belirtti.

Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Maria Manuela dos Santos Lucas, ülkesinin Rus şirketlerini gaz üretmeye davet ettiğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rusya'yı ziyaret eden Lucas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sektörü çeşitlendirmek istediklerini belirten Lucas, "Bunun için Bakan Lavrov'dan büyük Rus petrol ve gaz şirketlerinin Mozambik pazarına girmesini desteklemesini istedik." dedi.

İtalyan ve Amerikan şirketlerin yanı sıra Fransa ve Güney Kore ile ilişkili şirketlerin de ülkesinde çalışmalar yaptığını dile getiren Lucas, Fransa'dan Total ve ABD'den ExxonMobil şirketlerini örnek gösterdi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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