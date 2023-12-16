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Mozambik Gazeteci Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

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Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse'yi öldürdüğü şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Chamusse'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheli Chamusse'nin komşusu olan Nelson Jone Mulanda.

Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse'yi öldürdüğü şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik polisi tarafından yapılan açıklamada, Chamusse'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişmenin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, başkent Maputo'daki evinin önünde 14 Aralık'ta bıçaklanan Chamusse'ye saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli Nelson Jone Mulanda'nın (44) gazeteci Chamusse'nin komşusu olduğu bildirildi.

Gazete yöneticiliğinin yanı sıra televizyon yorumculuğu da yapan Chamusse saldırıda başına aldığı yara sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve yerel sivil toplum örgütleri, cinayetin aydınlatılması için soruşturulması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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