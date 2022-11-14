Mozambik, Flng Projesiyle Sıvılaştırılmış Doğalgaz İhracatına Başladı

MAPUTO, 14 Kasım (Xinhua) -- Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi Pazar günü yaptığı açıklamayla Mozambik'in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başladığını duyurdu.

Nyusi, ülkenin kuzeyindeki Coral South Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (FLNG) Projesi tarafından üretilen LNG'nin ilk kargosunu taşıyan tanker British Sponsor'ın Mozambik kara sularını terk ettiğini söyledi.

Afrika'nın en büyük ve dünyanın ikinci en büyük FLNG projesi olan Coral South FLNG; İtalyan ENI, ABD'li ExxonMobil, Çinli CNPC, Mozambikli ENH, Portekizli Galp ve Güney Koreli KOGAS şirketlerinin ortak girişimi olan Mozambik'in 4. Bölge Mega Doğalgaz Projesi'nin öncü bölümünü oluşturuyor.

Dünyanın en gelişmiş derin deniz LNG teknolojisini kullanan Coral South FLNG, Mozambik'in kıyılarının 80 kilometre açığında Rovuma Havzası'nın 4. Bölgesi'nin güney bölümüne kurulan yüzen üretim platformunu içeriyor. Tesis, 25 yıllık tasarım ömrüyle 2.000 metre su derinliğine yerleştirilmiş kuyulardan yılda 3,4 milyon ton LNG üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Xinhua'ya yakın zamanda verdiği söyleşinde Mozambik Ulusal Petrol Enstitüsü Başkanı Nazario Banglane, Coral South FLNG Projesi'nin ülkenin ekonomik kalkınması açısından son derece önemli olduğunu ve ilk kargonun ihracatının, Mozambik'in küresel piyasada LNG üreticisi ve ihracatçısı olarak ortaya çıkışının başlangıcını temsil ettiğini söyledi.

Banglane, Coral South FLNG Projesi'nin başarısının, Mozambik hükümetinin yanı sıra CNPC dahil ortaklarının çabaları sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

CNPC Mozambik Genel Müdürü Zheng Jianhua'ya göre, CNPC'nin Coral South FLNG Projesi aracılığıyla yeşil düşük karbonlu enerji dönüşümünü teşvik etmesinin, CNPC'nin başarılı bir uygulaması olduğunu söyledi.

Zheng, "60 aylık inşaat süresi boyunca küresel pandemi ve proje bölgesindeki güvenlik durumu gibi çok sayıda zorluğun yanı sıra teknik güçlüklerin üstesinden gelerek projeyi dünyada aynı dönemde zamanında üretime başlayan tek FLNG projesi haline getirdik" diye konuştu.

Bu uluslararası girişimin başarısının, Mozambik'in birkaç milyarlık yatırımların uygulanmasına yönelik güvenilir bir ortam sunduğunu vurguladığını söyleyen Devlet Başkanı Nyusi, Mozambiklilere doğalgaz arama çalışmalarını Mozambik'in kalkınmasının tek çözümü olarak görmemeleri uyarısında da bulundu.

Nyusi, "Tarım, balıkçılık, turizm, enerji üretimi projeleri gibi geleneksel faaliyetlerimizde üretim ve üretkenliği sürdürüp yoğun şekilde artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Coral South FLNG Projesi'nde üretilen doğalgaz, 20 yıllık bir süre boyunca sadece British Petroleum şirketi tarafından pazarlanacak.