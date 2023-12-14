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Mozambik, doğal gaz gelirlerini değerlendirmek için varlık fonu kuruyor

14 Aralık 2023 12:57 Güncelleme: 12:58 Abone Ol

Mozambik hükümeti, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatından elde edilen gelirleri uzun süreli ekonomik kalkınma hedeflerinde kullanmak için varlık fonu kurma kararı aldı. Ülkede çıkan doğal gazın imtiyaz sahipleri arasında Fransız Total, Güney Afrika şirketi Sasol, Amerikan Anadarko ve İtalyan Eni firmaları yer alıyor. Mozambik'in gelecek yıllarda elde edeceği doğal gaz gelirinin 90 milyar doları bulması bekleniyor.