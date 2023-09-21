Moymul'dan Yetişenler Derneği, Hatay depremi mağdurlarını ağırladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Moymul'dan Yetişenler Derneği, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeden gelen misafirlerini ağırladı program düzenledi.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan yardımcısı Furkan Dinçer, Moymul'dan Yetişenler Derneği başkanı Hafize Sarifedai ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensubu Tuna İşleyen katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Baskın, duyarlılık gösteren başta Moymul'dan Yetişenler Derneği olmak üzere herkese teşekkür ederken böyle zor günlerde ülke olarak güzel birliktelikler gösterildiğini ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, "Moymullular, depremde büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Biz de bu vesileyle kendilerine teşekkür etmek istedik. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Moymul'dan Yetişenler Derneği Başkanı Hafize Sarifedai, "Depremde büyük bir afet yaşandı. Biz de bu bölgeye yardım etmek istedik. Bu gaye ile bir yardım kampanyası düzenledik. Kampanyamıza çok sayıda hayırsever destek verdi. Bu desteklerle depremzedelere çok sayıda yardım malzemesi gönderdik" diye konuştu.

Basın mensubu Tuna İşleyen, "Moymul'dan Yetişenler Derneği'nin Hatay Defne'den gelen misafirlerini ağırladığı program, iki şehir arasındaki kardeşliğin bir göstergesi oldu. Depremde büyük bir afet yaşayan Defneliler, Moymulluların yardımlarından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Bu program, iki şehir arasındaki dayanışmanın daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Program, misafirlerin Tavşanlı'nın yöresel lezzetlerini tatmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA