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Motosikletten somuna kadar her şeyi çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Motosikletten somuna kadar her şeyi çaldılar

Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelilerini yakalayan jandarma ekipleri motosikletten cıvata somununa kadar birçok çalıntı eşya ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelilerini yakalayan jandarma ekipleri motosikletten cıvata somununa kadar birçok çalıntı eşya ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Çay ilçe merkezi Maltepe köyü, Pazarağaç beldesi, Kayadibi köyü ile Sinanpaşa ilçesi Tokuşlar köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarında ilişkin jandarma çalışma başlattı. Ekipler; 1 adet seri numarası kazınmış çalıntı olduğu değerlendirilen motoksiklet, çok miktarda kesilmiş elektrik kablosu, bin 500 kilo ağırlığında inşaat demiri, 8 adet demir, çok sayıda somun, 2 adet demir makas, 3 adet kerpeten, 16 adet somun sökmeye yarayan anahtar, 2 adet tornavida, 1 adet çekiç, 1 adet pense ele geçirdi.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında; F.S., M.E., O.G., Y.K., U.K., Y.K., Y.G., R.G., B.G., İ.B., F.S., N.T., C.A., S.A. ve Y.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

(Hayati Kanat-İHA)

Motosikletten somuna kadar her şeyi çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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