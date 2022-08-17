MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI Güncel Haberler ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Sinan Balibey yaralandı. ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Sinan Balibey yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazipaşa Selinus sahili istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Sinan Balibey idaresindeki 07 AYK 789 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucun devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Balibey yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Sinan Balibey Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Gazipaşa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.