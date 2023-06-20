Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üzerinde iki gencin bulunduğu motosiklet; market istikametine dönüş yapmak isteyen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gençler savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletteki gençler hatalı dönüş yapan araçla çarpıştı... O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üzerinde iki gencin bulunduğu motosiklet; market istikametine dönüş yapmak isteyen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gençler savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza 12.40 sıralarında Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi mevkisinde yaşandı. Niyazi K. idaresindeki 67 TM 076 plakalı aracı ile yolun sol şeridinden seyir halindeyken sağ tarafındaki markete dönüş yapmak istedi. Bu sırada 19 yaşındaki Muhammet O. idaresindeki 67 ACM 509 plakalı motosikle dönüş yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Muhammet O. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emirhan Y. havada taklalar atarak yere savruldu.

Kazayı gören vatandaşların koşarak yardımına yetiştiği gençler olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Niyazi K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.