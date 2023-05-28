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Motosiklette Yolcu Yaralandı

Motosiklette Yolcu Yaralandı

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Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir şahıs metrelerce ileri savrularak yaralandı.

Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir şahıs metrelerce ileri savrularak yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Çayırpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F.K., idaresindeki 03 AEC 336 motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta N.A.'nın kullandığı 03 ADK 395 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan R.G.K., metrelerce ileri savrularak yola düşerek yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Çay Güncel Haberler

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