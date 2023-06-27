Motosiklette Yatar Halde Seyreden Sürücüye 7 Bin 558 TL Ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklette yatar halde seyreden sürücüye, 7 bin 558 lira ceza kesildi. Fethiye-Antalya kara yolunda bir sürücünün motosikletin üzerinde yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 7 bin 558 lira ceza uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.