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Motosiklette Tehlikeli Taşıma

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Muğla Bodrum'da motosikletteki 2 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan dev ekran televizyonu 2 kilometre taşıdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletteki 2 kişi, dev ekran televizyonu hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaklaşık 2 kilometre taşıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcunun 70 inçlik televizyon taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürücü ve yolcunun kask takmadıkları görüldü. Görüntülerde, yolcunun bir eliyle motosikleti, diğer eliyle de televizyonu tuttuğu görüldü. Motosikletteki yaklaşık 2 kilometre süren tehlikeli yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son buldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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