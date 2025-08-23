Motosiklette Koltuk Taşıyan İki Kişi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Attı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosiklet üzerinde koltuk taşıyan iki kişinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde sürücünün motosikletin dengesini korumakta zorlandığı görüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosiklette koltuk taşıyarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişi, cep telefonuyla kaydedildi.

Emek Mahallesi'nde motosikletteki 2 kişi, koltuk yükledikleri araçla ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, sürücünün motosikletin dengesini korumakta zorlanması ve trafik akışını tehlikeye düşürmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
