Motosiklette kız arkadaşını kucağında taşıdı

ADANA'da kendisine sarılan kız arkadaşını kucağında taşıyıp, ilerleyen motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda, bir motosikletli gece saatlerinde kucağında kız arkadaşıyla ilerledi. Erkek arkadaşına sarılarak dengede durmaya çalışan genç kızın başında kask, sürücü de ise olmadığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeyen ikilinin sohbet edip, kahkahalar attığı da kameraya yansıdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, çift bir süre sonra gözden kayboldu.