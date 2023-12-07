MOTOSİKLETTE DÜZENLEME YOLDA; KULLANICILAR UMUTLU

TİCARET Bakanı Ömer Bolat ikinci el araç satışlarında uygulanan ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay süre ve 6 bin kilometre kullanım uygulamasının motosiklet satışlarında da uygulanacağını açıkladı. Motosiklet Enstitüsü Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "Fiyatların artması stokların olmaması değil, bu araçların ithal girdi ile üretilmesi. Yani dolar kurunda ki artış, fiyatların artmasında ki ana neden" dedi. Motosiklet satıcısı Alper Şenadalı ise, "Yeni uygulama ile en azından al sat yapanların önüne geçilir. Fiyat istikrarı korunmuş olur ve gerçek alıcı ve satıcıların olduğu bir pazarla karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl, ikinci el otomobil satışındaki fiyat istikrarının sağlanabilmesi için araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay süre ve 6 bin kilometre kullanımı geçmeden satışına yasak getirdi. Yasal düzenleme sonrası otomobil fiyatlarındaki düşüşü anımsatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aynı uygulamanın motosiklet satışlarında da uygulanacağını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, fiyat artışının döviz kuru ile bağlantılı olduğunu bu uygulama ile önüne geçilemeyeceğini söyledi. Motosiklet satıcısı ve kullanıcıları kararın doğru olduğunu, al sat uygulamalarının önüne geçilerek fiyat istikrarının sağlanabileceğini savundu.

'ÜRÜN TALEPLERİNE YETERİNCE CEVAP VERECEK STOK DÜZEYİNE PAZARIMIZ GELMİŞ DURUMDA'

Motosiklet Endüstrisi Deneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk "2023 yılında toplam 813 bin adet motosiklet satıldı. Karayollarında 15 milyon otomobilden sonra 5 milyon adet ile ikinci sırada motosiklet geliyor. Motosiklet artık önemli bir ulaşım aracı, 6 ay 6 bin uygulaması 2022 yılında ilk çıktığında motosikletler kapsam dışında bırakılmıştı. Bunun nedeni, biz ülke olarak Avrupa Birliği müktesebatına göre üretim, ithalat yaptığımız için yeni bir versiyon çıktığında bir alt versiyonda ki ürünler 24 ay tescil edilememesiydi. Bu uygulama tam da bu döneme gelmişti. Dolayısıyla motosikletlerin bu uygulamada kapsam dışında bırakılmasını bakanlığımızdan talep etmiştik ve kapsam dışında bırakılmıştı. Ancak şu döneme geldiğimizde zaten ürün taleplerine yeterince cevap verecek stok düzeyine pazarımız gelmiş durumda. 2024 yılında bu daha da yok olacak düzeye gelecek, çünkü herkes stoklarını talep karşısında revize ediyor" dedi.

'BURADA DA BİR MAĞDURİYET YAŞANACAK'

6 ay 6 bin kilometre kuralı devreye girerse motosiklet satışlarının nasıl etkileneceğine değinen Öztürk, "Asıl sorun 250 CC üzerinde ki araçlarda, çünkü az sayıda bulunduğundan bunları yetki belgesi bulunan galericiler blok halinde bayilerden alıp satmasından dolayı fiyatlar artıyordu. Şuan da ürün stokları yeterli düzeyde olduğu için bu biraz azaldı. Şuan da fiyatların artması da stokların olmaması değil, bu araçların ithal girdi ile üretilmesi. Yani dolar kurunda ki artış, fiyatların artmasında ki ana neden bu. Uygulama devreye alınırsa asıl burada kişiler etkilenecek. Vatandaşımız örneğin bir araç aldı, 3 ay geçti aradan ve 2 bin kilometre oldu, 6 bini doldurmadığı için bu aracını satamayacak. İhtiyacı var satmaya ama satamayacak. Burada da bir mağduriyet yaşanacak. Bu fiyatların artmasını engelleyecek bir uygulama olmayacak, çünkü zaten stoklarda ürün var. Ürünlerin fiyatlarının artmasında ki neden kurda ki yükseliş" diye konuştu.

'YENİ UYGULAMA İLE EN AZINDAN AL SAT YAPANLARIN ÖNÜNE GEÇİLİR'

Motosiklet bayisi sahibi Alper Şenadalı ise, "Motosiklet sektörü özellikle yüksek enflasyon, düşük faiz ortamında al-sat yapanların türemesine neden oldu. Bu sebepten dolayı da pazar ciddi anlamda da büyüdü. Ticaret bakanlığının çıkaracağı yeni uygulama ile en azından al sat yapanların önüne geçilir. Fiyat istikrarı korunmuş olur ve gerçek alıcı ve satıcıların olduğu bir pazarla karşı karşıya kalırız. Gerçek binicilerin motosikletlere erişebildiği ve gerçek rakamların ve adetlerin ortaya çıkacağı bir ortam olacağını düşünüyorum. Motoru aldıktan sonra annesinin baskısıyla veya bir başkasının baskısıyla satmak zorunda kalan birçok müşterimizle karşılaştık geçmiş dönemlerde. Yeni uygulama ile bu tür konular için bir istisna söz konusu olabilir mi bu kişilere, bu artık ticaret bakanlığının farklı bir uygulamayla yürürlüğe koyması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'HAKSIZ BİR KAZANÇ ELDE EDİLİYORDU'

Motosiklet kullanıcısı Talha Dik, "Yararlı bir şey olmuş. Özellikle pandemiden sonra ki süreçte bayi taraflarında ciddi anlamda sorunlar vardı. Karaborsacı olarak tabir edeceğimiz insanlar elinde ki motorları alıp stoklayarak satma durumuna gittiler. Dolayısıyla aslında haksız bir kazanç elde ediliyordu. Bu şekilde belirli bir kilometreden sonra satılması hem ikinci el piyasasını düzenleyecektir hem de birinci el de ki bu tip sıkıntıların önüne geçebileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz daha önce ikinci el araçların birinci el araçların fiyatlarının üstündeydi, onunla ilgili bir düzenleme gelmişti. Bu düzenleme de ilaveten gelmesi gereken bir düzenlemeydi, güzel bir karar." dedi