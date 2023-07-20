Motosiklette de ikinci el fırsatçılığı

İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi, yapılan yasal düzenleme ile 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Motosiklet piyasası içinde geçerli olan bu karar 15 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Ancak bazı internet sitelerinde ikinci el motosikletlerin sıfır fiyatı üstünde satıldığı görüldü. Motosiklet, Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 191 bin lirayken aynı modelin ikinci eli ise internet sitelerinde ortalama 240 bin liraya satılıyor. Motosiklet satıcılarına göre sıfır motosikletin olmaması ikinci el fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri İkinci el fiyatlarının düşmesinin, piyasada sıfır motosikletlere kolay ulaşılması ile mümkün olabileceğini söylüyor.

"GEÇEN SENEYE ORANLA FİYATLAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTMIŞ DURUMDA"

"MOTOR ŞU ANDA BİZDE 300 BİN LİRA AMA DIŞARIDA LİSTESİNDE 280-290 BİN LİRA"

"MOTOSİKLETİN ŞU AN ÖN SİPARİŞ BEDELİ 220 BİN LİRA OLDU, BUNU ALIP 250-260 BİNE SATANLAR VAR"

Yeni bir motor aldığını söyleyen Levent İper, "Ben de yeni sıfır bir motor aldım ama ön sipariş verdim. Tabi ana modellerde ön sipariş vermek de mümkün değil. Çünkü hiçbir şekilde sıfır yok. Böyle daha ikinci kalite motosikleti ön sipariş verebiliyorsunuz. Ben motosikletimi ortalama 167 bin lira civarı bir fiyata aldım. Ön sipariş verdim bir ay sonrası için. Motosiklet bir iki güne elime gelecek. Ama daha gelmeden motosikletin şu an ön sipariş bedeli 220 bin lira oldu. Alıp bunu 250-260 bine satanlar var bayi dışında. İşte hemen motosiklet almak isteyene 260 bin lira satıyorlar örneğin. Bu şekilde bir problem var. Tabi bu problemin çözülmesi için sıfır motosikletin ya da sıfır otomobillerin piyasaya gelmesi. Bunun dışında bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Zaten kur artışları ile beraber motosiklet ve araba fiyatları da artıyor. Bunun dışında işte dünyada buna etmen olan farklı sebepler de var. Çip krizi gibi ya da sıfır otomobil ve motosikletin olmayışı gibi. Bunun yüzünden ikinci el fiyatları sürekli artıyor. Bir de serbest piyasa, insanlar arttırdıkça zincirleme diğerleri de artıyor. Bu şekilde bir problem var maalesef" ifadelerini kullandı.