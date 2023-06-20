Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaza yerinden böyle kaçtı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklete çarpan otomobili sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Keşan ilçesinde Rasim Ergene Caddesi'nden İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen sürücüsü belli olmayan otomobil, karşı istikametten gelen F.A. yönetimindeki 22 DK 075 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü, kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşların uyarılarına rağmen otomobili ile kaza yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü F.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.