Motosikletlinin, yola dökülen yağdan kayıp düştüğü anlar kamerada

Antalya'da bir motosiklet sürücüsünün yoldaki yağdan kayıp düştüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde trafik ışıklarının kırmızından yeşile dönmesiyle otomobil ve minibüsün arasından bir motosiklet sürücüsü de hareket etti. Birkaç metre ilerleyen sürücü yola dökülen yağdan kayarak savrulmaya başladı. Başında kask olan sürücü ve motosikleti farklı taraflara savruldu. Çok hızlı olmaması nedeniyle kazayı ucuz atlatan sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Sağ şeritten hızlı bir otomobilin gelmemesi kaza ihtimalini engelledi. Yaşanan tüm bu anlar ise arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.