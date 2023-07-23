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Motosikletlinin eşiyle birlikte ölümden döndüğü anlar kamerada

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Antalya'da motosiklet sürücüsünün kavşakta çarpışıp üzerine doğru gelen otomobillerden eşiyle birlikte kurtulduğu anlar kask kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin eşiyle birlikte ölümden döndüğü anlar kamerada

Motosikletlinin yaptığı manevrayla kazadan kurtulduğu an kask kamerasında

ANTALYA - Antalya'da motosiklet sürücüsünün kavşakta çarpışıp üzerine doğru gelen otomobillerden eşiyle birlikte kurtulduğu anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Kepez ilçesi Kepe Kent Meydanı Seyhan Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü trafik ışıklarının yanmadığı kavşak sistemine geldiğin karşı yönden gelen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerin üzerine doğru kayarak geldiğini gören usta motosiklet sürücüsü yaptığı manevra ve frenle ayrılan otomobillerin arasından geçmeyi başardı. Arkasındaki eşiyle birlikte büyük korku yaşayan motosiklet sürücüsünün ustalığı, anbean kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Antalya Güncel Haberler

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