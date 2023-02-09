MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA 13.30'DAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK Güncel Haberler İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı. İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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