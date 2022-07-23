MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİ, YAKITI BİTEN ARACI AKARYAKIT İSTASYONUNA KADAR İTTİ - Haberler

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MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİ, YAKITI BİTEN ARACI AKARYAKIT İSTASYONUNA KADAR İTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da adliye binası önündeki motosikletli yunus timleri, yakıtı bitince yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti.

DİYARBAKIR'da adliye binası önündeki motosikletli yunus timleri, yakıtı bitince yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti. Ekipler aracı 200 metre iterek, akaryakıt istasyonuna getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı önünde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, yolda kalan hafif ticari aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına giden polisler, trafik akışını kontrollü sağladı. Ekipler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için aracı, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna itti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Yenişehir Güncel Haberler

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