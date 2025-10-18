Haberler

Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Geçişi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bursa'da motosikletli bir sürücü, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde ön tekerleğini kaldırarak hızla geçiş yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki topladı, polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da bir kişi öğrencilerin okuldan çıkış saatinde ön tekerleğini kaldırarak motosikletiyle hızla geçiş yaptığı anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde sokak aralarına giren bir motosiklet sürücüsü, ön tekerleğini kaldırarak öğrencilerin arasından hızla geçti. Hız sınırının 30 kilometre olduğu bölgede kasis ve uyarı levhalarına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli anları kask kamerasıyla kaydetti. Sürücü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, polis ekipleri belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
