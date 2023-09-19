Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı

Kazada 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Karayolu kenarından ters yönde ilerleyen sürücü Cesim C. yönetimindeki 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Serkan Z. (51)'ye çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.