Motosikletli Sürücü, Özel Halk Otobüsüyle Kaza Belasını Son Anda Atlattı

Motosikletli Sürücü, Özel Halk Otobüsüyle Kaza Belasını Son Anda Atlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet C., motosikletiyle geçmek istediği özel halk otobüsüyle refüj arasında sıkışmak üzereyken ani fren ve manevra yaparak kazadan kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet C., kullandığı motosikletle geçmek istediği özel halk otobüsü ile refüj arasına sıkışmaktan son anda ani fren ve manevra yaparak kurtuldu. Olay sonrası otobüs şoförü ile Mehmet C. arasından gerginlik yaşanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Mehmet C., kullandığı motosikletle özel halk otobüsünü geçmek için şerit değiştirdi. Bu sırada otobüs şoförü de sinyal verip aracıyla sol şeride geçince Mehmet C., fren ve manevra yaparak kullandığı motosikletle otobüs ve refüjün arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Şoför, otobüsü yol kenarına çekip araçtan inerek, Mehmet C.'nin, üzerine yürüdü. Taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otobüste bulunan yolcular araya girerek, şoförü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar, Mehmet C.'nin kask kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlanamadı, TÜRK-İŞ grev kararı aldı: 500 kuruma ilan asılacak

TÜRK-İŞ'ten grev kararı: 500 kuruma ilan asılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.