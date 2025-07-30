Motosikletli Sürücü Halk Otobüsünden Son Anda Kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet C., kullandığı motosikletle geçmek istediği özel halk otobüsü ile refüj arasına sıkışmaktan son anda ani fren ve manevra yaparak kurtuldu. Olay sonrası otobüs şoförü ile Mehmet C. arasından gerginlik yaşanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Mehmet C., kullandığı motosikletle özel halk otobüsünü geçmek için şerit değiştirdi. Bu sırada otobüs şoförü de sinyal verip aracıyla sol şeride geçince Mehmet C., fren ve manevra yaparak kullandığı motosikletle otobüs ve refüjün arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Şoför, otobüsü yol kenarına çekip araçtan inerek, Mehmet C.'nin, üzerine yürüdü. Taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otobüste bulunan yolcular araya girerek, şoförü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar, Mehmet C.'nin kask kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGL (Bursa),