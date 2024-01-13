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Motosikletli Şüpheli Park Halindeki Kaskı Çaldı

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Ataşehir'de motosikletli bir şüpheli, park halindeki motosikletin üzerindeki kaskı çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar izleyicileri şaşırttı.

ATAŞEHİR'de motosikletli bir şüpheli, park halindeki motosikletin üzerindeki kaskı çaldı. Şüphelinin çaldığı kaskı kafasına takarak kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bir hafta önce saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheli üzerinde kask olan park halindeki bir motosiklete yaklaştı. Bir müddet etrafı kolaçan eden şüpheli, motosikletin üzerindeki kaskı saniyeler içinde çaldı. Çaldığı kaskı kafasına takan şüpheli motosikletine binip hızla uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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