Haberler

Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü cep telefonuyla kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren ve hastanede bir süre motosiklet süren şüpheli kaçtı. Polis, kimliği belirsiz sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nin acil servisine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletiyle girdi.

Acil servis içerisinde bir süre motosikletini süren şüpheli, daha sonra hastaneden çıkarak uzaklaştı.

Motosikletlinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

???????

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı