MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN İŞYERLERİNE ATEŞ AÇTI 3 YARALI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, üzerinde 2 kişinin yer aldığı motosikletten işyerlerine ateş açılırken, 3 kişi yaraladı. Polis olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın Mahallesi 4328 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, motosikletle sokaktan geçerken işyerlerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 3 işyerinin camı kırılırken, işyeri sahibi M.E. (27) ile müşteriler Z.B. (48) ve C.Ö. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri geldi. M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Z.B. ve C.Ö. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel